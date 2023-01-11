Ее гроб переправляли домой с Крита: как ушла из жизни сошедшая с ума Снегурочка

Образы Натальи Богуновой отпечатались в памяти у многих любителей советских фильмов. Особенно сильно всем запомнилась ее роль Снегурочки в картине Юрия Цветкова «Весенняя сказка». Нежные черты лица и безусловный талант подарили ей множество успешных кинопроектов.

Все же жизнь актрисы вне съемочной площадки была не самой завидной. Уже в 70-е годы у нее начинаются серьезные проблемы с психическим здоровьем. Именно тогда ей ставят страшный диагноз «шизофрения». Этот недуг стал еще сильнее прогрессировать после смерти матери. Тогда Наталья целый год лежала в психиатрической лечебнице.

Смерть артистки тоже была странной. Она умерла вдали от дома, отдыхая на Крите. Работники отеля заметили, что женщина ведет себя необычно, и ее госпитализировали в больницу, где она и скончалась. А похороны Богуновой состоялись и вовсе через два месяца, когда останки доставили на родину.