Ее голос обожал весь СССР: как живется Ведищевой после побега в США

Аида Ведищева была звездой советской эстрады, но в одночасье лишилась всего. Даже любовь поклонников не спасла артистку от гнева властей.

Ее голос обожал весь СССР, и было невозможно представить, что когда-то имя певицы исчезнет со всех афиш, будто ее никогда не существовало. В 1968 году знаменитость отправилась на музыкальный конкурс в польский Сопот. Вскоре из Москвы пришел запрет на выступление Ведищевой, но та его проигнорировала.

Мало того что певица вышла на сцену, так еще и исполнила композицию Шаинского, которого чиновники, мягко говоря, не любили. После такого артистке перекрыли кислород: ее концерты отменялись по самым разными причинам, звезду не пускали на радио и ТВ.

Чтобы продолжить заниматься любимым делом, Ведищева сбежала в США. Поскольку там исполнительницу никто не знал, ей пришлось начать все с нуля. Ведищева стала блондинкой и взяла себе творческий псевдоним Эмейзинг Аида. Она прошла обучение в колледже искусств и поставила собственное шоу, имевшее большой успех.

Вскоре знаменитость попала и на телевидение, где пела хиты из американских фильмов, а также русские и еврейские песни. Сегодня певица проживает в Лос-Анджелесе и не жалеет о том, что когда-то покинула родную страну.