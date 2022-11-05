Ее фото с челкой все ставили на аватарку: вы будете шокированы, увидев, как изменилась девушка

Из ванильки в обычную красотку из соцсетей.

В начале 2010-х среди подростков были популярны ванильки. Это субкультура, состоявшая из мечтательных девушек, любящих Нью-Йорк и посиделки на подоконнике. Признанной иконой ванилек была Настя Шевченко – юная девушка из Саратова, чьи снимки разлетелись в соцсетях.

Настя Шевченко носила длинную челку, красила волосы в пепельный блонд и корчила забавные рожицы на фото. Неудивительно, что эту обаятельную красотку полюбили миллионы девочек.

Однако спустя десятилетие Шевченко сильно изменилась. Девушка переехала в Москву, увеличила губы и перекрасилась в брюнетку. В сегодняшней Насте Шевченко трудно узнать ту милашку-ванильку – сегодня девушка выглядит как обычная красавица из соцсетей.