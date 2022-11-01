Ее фамилию знает вся страна: куда пропала с экранов звезда «Вам и не снилось…»

Пик карьеры Татьяны Аксюты пришелся на 80-е годы. Актриса получила главную роль Кати в мелодраме «Вам и не снилось...». Нежная и трогательная Татьяна без труда сыграла роль школьницы, хотя сама к тому времени была значительно старше героини и даже уже вышла замуж. Еще в студенчестве она влюбилась в диджея Юрия Аксюту. Тогда актриса и не подозревала, что вскоре он станет влиятельным медиадеятелем, а его фамилию будет знать вся страна.

Но сначала намного активнее развивалась карьера самой Татьяны. За следующие несколько лет она снялась в таких картинах, как «Там, на неведомых дорожках...» и «Сказка странствий». В 1984 году актриса стала матерью. Новый статус изменил ее приоритеты: она отказалась от известности и посвятила себя заботе о дочери Полине, пишет «Культурология».

Сейчас 65-летняя Татьяна не жалеет о том, что пропала с экранов. Она нашла себя в преподавании и занимается с маленьким актерами в Детском доме творчества. Брак с Аксютой ей сохранить не удалось. Их общая дочь Полина после окончания литературного института продолжила обучение во Франции.