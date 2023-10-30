Ее даже никто не запомнил: этой звезде «Брата 2» заплатили больше, чем Бодрову

Криминальная драма «Брат» Алексея Балабанова сделала Сергея Бодрова всероссийской звездой. Благодаря роли Данилы Багрова артиста полюбила вся страна, поэтому к моменту съемок второй части фильма он уже был в числе главных артистов России. Однако это не сказалось на его заработках.

Как оказалось, в «Брате 2» самый высокий гонорар далеко не у Бодрова-младшего. Больше всего Балабанов решил заплатить певице Ирине Салтыковой, которую сам выбрал из множества российских исполнительниц. Постановщик мечтал поработать с прославленной российской певицей, поэтому был готов практически на любые траты.

«Никому таких денег не платил, но вам заплачу!» — признавался режиссер.

В итоге Салтыкова снималась всего лишь шесть дней и получила 18 тысяч долларов. Бодров же уехал со съемок со значительно меньшим гонораром, несмотря на продолжительность работы и свою популярность.