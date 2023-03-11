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Ее даже дети бы не узнали: фото вдовы Табакова в юности способно ошарашить любого

11 марта 2023 06:15
Ее даже дети бы не узнали: фото вдовы Табакова в юности способно ошарашить любого

Задорная юная девушка сразила 48-летнего артиста наповал.
 

Марина Зудина познакомилась с мужчиной всей своей жизни — с Олегом Табаковым — в 16 лет. К тому времени молодая студентка ГИТИСа заслушала до дыр радиоспектакли артиста и стремилась попасть на курс именно к нему.

Молодая артистка привлекла внимание мэтра отечественного кино, и со второго курса они начали встречаться, невзирая на разницу в возрасте. Табаков был старшей Зудиной на 30 лет. На фотографиях того времени артистка предстает жизнерадостной студенткой, чью внешность нельзя назвать экстраординарной.

Их роман был тайным: актер не хотел уходить от жены Людмилы Крыловой и переживал за их детей. Зудина же в какой-то момент решила прекратить отношения. И тогда Табаков сделал ей предложение. Весной 1995-го они поженились. Экс-супруга назвала уход Табакова предательством и на полтора месяца уехала с подругой и внучкой в деревню в Костромской области. Ее даже дети бы не узнали: фото вдовы Табакова в юности способно ошарашить любого

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Забавы молодых» (1987)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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