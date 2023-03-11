Ее даже дети бы не узнали: фото вдовы Табакова в юности способно ошарашить любого

Марина Зудина познакомилась с мужчиной всей своей жизни — с Олегом Табаковым — в 16 лет. К тому времени молодая студентка ГИТИСа заслушала до дыр радиоспектакли артиста и стремилась попасть на курс именно к нему.

Молодая артистка привлекла внимание мэтра отечественного кино, и со второго курса они начали встречаться, невзирая на разницу в возрасте. Табаков был старшей Зудиной на 30 лет. На фотографиях того времени артистка предстает жизнерадостной студенткой, чью внешность нельзя назвать экстраординарной.

Их роман был тайным: актер не хотел уходить от жены Людмилы Крыловой и переживал за их детей. Зудина же в какой-то момент решила прекратить отношения. И тогда Табаков сделал ей предложение. Весной 1995-го они поженились. Экс-супруга назвала уход Табакова предательством и на полтора месяца уехала с подругой и внучкой в деревню в Костромской области.