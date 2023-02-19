Ее бюст помнит вся страна: чем для актрисы из «Афони» обернулся побег в США

Татьяна Распутина за годы карьеры прославилась яркими эпизодическими ролями. Самым же известным стал эпизод с танцем из фильма Георгия Данелии «Афоня».

Однако, несмотря на талант, Распутиной так и не удалось добиться настоящего успеха. Как утверждали СМИ, однажды она поссорилась с одним из знаменитых советских режиссеров, поэтому ее старались не приглашать в картины. Практически единственным, кто сделал исключение, оказался Данелия: после «Афони» она появилась в «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

И именно поэтому она согласилась переехать со своим мужем, композитором Ильей Катаевым, в США, когда в 90-х оба остались без работы. Первое время они не могли найти себя в новой стране, но потом устроились на радиостанцию «Надежда», которая вещала для эмигрантов из СССР. В течение многих лет Распутина и Катаев рассказывали своим бывшим соотечественникам новости, а в начале 2000-х в их дом пришла новая беда.

Медики диагностировали у артистки онкологию. Практически год она боролась с раком и в конце 2003-го скончалась на 61-м году жизни. После этого близкие перевезли прах артистки в Россию.