Ее бы в Голливуд: обомлеете, какую красавицу в СССР считали страшной недоучкой

Советский кинематограф мог похвастаться целой плеядой красавиц-актрис. Так, звезда картины «Майская ночь, или Утопленница» Татьяна Конюхова могла конкурировать с главными дивами Голливуда. Трудно поверить, но в юности она считала себя страшной недоучкой.

Конюхова мечтала об актерской карьере с детства, однако мама постоянно смеялась над грезами дочери и говорила, что артистка из нее не выйдет — с таким-то лицом. Но Татьяна Георгиевна стремилась доказать обратное.

После школы Конюхова решила перебраться в Москву, несмотря на негодование матери. В день отъезда родительница подвела дочь к зеркалу и начала кричать, что ей далеко до Ладыниной и Орловой.

Но Конюхова все-таки уехала и даже поступила во ВГИК с первого раза.

Слава пришла к молодой актрисе уже на третьем курсе, когда она снялась в фильме «Майская ночь, или Утопленница». Однако роль Ганны озвучивала другая артистка, потому что для Татьяны Георгиевны эта задача оказалась непосильной. Она корила себя за промах и даже попросила оставить ее на второй год — актриса считала себя недоучкой.

Тем не менее фильм очень понравился зрителям, а на Конюхову обратили внимание другие режиссеры. В те годы она была настоящей красавицей: открытая улыбка, миловидное лицо, блеск в глазах. Ее можно увидеть в картинах «Разные судьбы», «Женитьба Бальзаминова», а в мелодраме «Москва слезам не верит» актриса сыграла саму себя.