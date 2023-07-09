Ее бросила мать, а она стала звездой: как сейчас живет Анкудинова из «Ты супер!»

Диана Анкудинова с детства мечтала стать певицей. Однако первые годы жизни будущая звезда не могла позволить себе заниматься музыкой. Она росла в весьма напряженной обстановке, а однажды мать просто оставила ее на остановке, так как не хотела жить с девочкой.

Ситуация изменилась, когда Диана попала в детский дом. На реабилитации в санатории она познакомилась с массажисткой Ириной Поник, которая прониклась историей девочки и удочерила ее.

После этого Диана начала активно заниматься музыкой. Она побеждала в конкурсах, выступала на фестивалях и при первой возможности отправилась покорять столицу. В проекте «Голос» ей не удалось добиться успеха, но «Ты супер!» девушка выиграла, прославившись на всю страну.

С того времени Диана с семьей живет в Москве и все силы отдает музыке. Она постоянно выступает на корпоративах и частных концертах. Свободное же время девушка тратит на путешествия, о чем рассказывает в своих социальных сетях, где на нее подписано чуть меньше 260 тысяч человек. Как уверены поклонники, девушка выросла настоящей звездой и обязательно добьется мирового успеха.