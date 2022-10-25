Ее больше не узнать: фото изменившейся Ротару вызвало переполох в Сети

София Ротару не раз отмечала, что в ее жизни был единственный любимый мужчина — ее муж Анатолий Евдокименко, с которым они счастливо прожили в браке 35 лет.

По словам Ротару, годы семейной жизни с Евдокименко были самыми благодатными в ее жизни, а сам музыкант стал соавтором всех ее достижений. Но в 2002 году Анатолий скончался от инсульта, и это стало для народной артистки сокрушительным ударом.

Накануне София Михайловна поделилась в соцсетях фотографией с могилы мужа, подписав ее просто «20 лет». Поклонники знаменитой певицы отметили, что она вовсе не похожа на свой привычный сценический образ и выглядит старой и уставшей. Появились даже слухи о ее тяжелой болезни.

Известно, что после смерти супруга Ротару стала вести очень закрытый, почти затворнический образ жизни, прерываемый только съемками и концертами. Несколько раз она порывалась и вовсе уйти со сцены, но ее отговорили от этого шага самые близкие люди — сестра Аурика и сын Руслан.