Едят необычную кашу и не только: среди жителей Сардинии неспроста так много 100-летних стариков

Сардинию неспроста называют островом долголетия. Встретить здесь 106-летнего мужчину, потягивающего красное вино, а после отправляющегося на турнир по армрестлингу, — обычное дело. Активную и счастливую старость здесь ведут благодаря нескольким простым правилам.

Ни для кого не секрет: хочешь долго жить — правильно питайся, в этом уверен и врач Дэн Бюттнер. На Сардинии едят преимущественно ячменную кашу. Многие напрасно забыли об этом простом блюде, в пользе которого сомневаться не приходится. Но дело не только в этом незатейливом рационе.

Подавляющее большинство обитателей острова заняты ведением сельского хозяйства, а значит, много двигаются. Например, пастухам приходится ходить по горам. Важно и то, что местные жители сильно привязаны к семье и никогда не бросают своих стариков.

Пожилые живут вместе с молодыми и всегда чувствуют себя полезными, нужными. Те, кто уже не могут работать на земле, отвечают за приготовление еды. Каждый занят своим делом — это действенный залог долгой жизни.