Еды нет, плесень на стенах: куда пропал тот самый Дениска Кораблев (честное фото)

Детский телефильм «Удивительные приключения Дениса Кораблева» прославил Сергея Кретова на весь СССР. Кстати, тогда его фамилия была Писунов. Он сыграл главного героя и очень полюбился зрителям.

Не так давно стало известно, что 52-летний Кретов находится на грани жизни и смерти. Виной тому стал многолетний алкоголизм актера. Об этом Сергей рассказал на шоу Андрея Малахова, ведь популярная передача остается для него последней надеждой. Все началось с того, что соседи Кретова забили тревогу. Они пытались ему помочь, но во всех инстанциях им отказали. Так Сергей оказался на программе Малахова.

Из-за постоянного алкоголизма у актера отказали ноги, и теперь он перемещается только в инвалидном кресле. Также у Кретова серьезные проблемы с речью. Но и это еще не все. Актер живет в ужасных условиях: плесень на стенах, холодильник пуст, все кастрюли сгнили, а по квартире разбросаны бутылки.

Узнать в актере того обаятельного мальчишку уже невозможно: он сильно постарел, зарос, а в его глазах читается обреченность. Врачи говорят, что Кретова еще можно спасти, но состояние актера пока тяжелое.