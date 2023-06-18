Едва выживает: Шуре из «Здравствуй и прощай» посочувствует каждый

Знаменитая актриса Людмила Зайцева родилась в Краснодарском крае в самой обычной семье и с самого детства была влюблена в кинематограф. Но жизнь диктовала свои условия. Сначала она с матерью, которая воспитывала дочь одна, должна была бороться за выживание. А после раз за разом ей твердили, что актерским талантом она не наделена. Но будущая кинозвезда не сдавалась.

Приехав в столицу в надежде поступить в театральный вуз, она с треском провалила несколько вступительных экзаменов. И вынуждена была покинуть Москву ни с чем. Однако Людмила не теряла надежду, она возвращалась и пробовала снова. А между попытками поступить она не гнушалась никакой работы — от штукатура до небольших ролей в провинциальном ТЮЗе. И судьба подарила ей шанс, девушка поступила в Щукинское.

Дебют Зайцевой в кинематографе тоже нельзя назвать удачным. Она получила небольшую роль в киноленте Кончаловского, которая в итоге так и не вышла на экраны. Удача улыбнулась ей только тогда, когда она уже от отчаяния стала напрашиваться в массовку к Ростоцкому в картину «А зори здесь тихие...».

А тот неожиданно решил, что она подходит на роль Кирьяновой.

После карьера Зайцевой стала понемногу налаживаться. Она успела поработать с Шукшиным, а впоследствии сняться в экранизации «Тихого Дона». Но главной ролью в своей жизни она считает роль Шуры из кинохита «Здравствуй и прощай».

После всех своих заслуг и ролей сейчас актриса живет почти в нищете и получает пенсию в 16 тысяч рублей. Она говорит, что ей на все хватает, ведь она не тратит деньги на одежду или поездки.