Едва узнаваема: фото Заворотнюк, сделанное в США, оказалось в Сети

Последние годы Анастасия Заворотнюк активно прячется от внимания публики. Артистка борется с онкологией, а ее близкие никогда не разглашают никакую информацию о ее здоровье. При этом в Сети изредка все же появляются снимки любимицы миллионов.

Так, бывшая партнерша супруга Заворотнюк Петра Чернышева Наоми Ланг в своих социальных сетях поделилась серией архивных кадров с фигуристом. Большая часть из них была сделана годы назад, когда спортсмен путешествовал и жил в США. И на одном из них он запечатлен с Анастасией Заворотнюк в период, когда их отношения только начались.

В кадре звезда «Моей прекрасной няни» выглядит счастливой и влюбленной. Она нежно обнимает Чернышева и даже не пытается скрыть своих чувств. И лишь через несколько лет они решат стать родителями, после чего артистка и узнает о страшном диагнозе, который полностью перевернет их жизнь.