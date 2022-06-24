Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Едва узнали: фанаты опешили при виде изменившегося Шаляпина

Едва узнали: фанаты опешили при виде изменившегося Шаляпина

24 июня 2022 14:05
Едва узнали: фанаты опешили при виде изменившегося Шаляпина

Певец показал снимок в новом образе.

38-летний Прохор Шаляпин решился на кардинальные изменения стиля. Только недавно он признавался в интервью, что уже более 15 лет ходит стричься к одному и тому же мастеру в Москве. Регулярные визиты в салон красоты обходятся Прохору в приличную сумму. Но только так, по его словам, он может эффектно выглядеть, так как в домашних условиях справиться с непослушной шевелюрой у него не получается.

Едва узнали: фанаты опешили при виде изменившегося Шаляпина

Тем не менее теперь Прохор выбрал необычный стиль. Итогом преображения он поделился в соцсетях. И поклонники едва его узнали, опешив при виде изменившегося Шаляпина. Волнистые волосы певца были выпрямлены и уложены в короткое каре с длинной челкой. Кроме того, он стал блондином из-за эффекта мелирования на волосах. Мнения комментаторов разделились. Подписчики Прохора гадают, действительно ли он поменял привычный облик или же использовал парик либо фильтр мобильного приложения. А некоторые предположили, что Шаляпин и вовсе просто выложил кадр из прошлого.

«Очень идет», «Как у меня прическа, но я-то девочка», «Так блонд к лицу», «Это из какого года снимок?» — написали фолловеры исполнителя.

Вид Шатунова в гробу довел присутствующих до истерики

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Related video