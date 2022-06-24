Едва узнали: фанаты опешили при виде изменившегося Шаляпина

38-летний Прохор Шаляпин решился на кардинальные изменения стиля. Только недавно он признавался в интервью, что уже более 15 лет ходит стричься к одному и тому же мастеру в Москве. Регулярные визиты в салон красоты обходятся Прохору в приличную сумму. Но только так, по его словам, он может эффектно выглядеть, так как в домашних условиях справиться с непослушной шевелюрой у него не получается.

Тем не менее теперь Прохор выбрал необычный стиль. Итогом преображения он поделился в соцсетях. И поклонники едва его узнали, опешив при виде изменившегося Шаляпина. Волнистые волосы певца были выпрямлены и уложены в короткое каре с длинной челкой. Кроме того, он стал блондином из-за эффекта мелирования на волосах. Мнения комментаторов разделились. Подписчики Прохора гадают, действительно ли он поменял привычный облик или же использовал парик либо фильтр мобильного приложения. А некоторые предположили, что Шаляпин и вовсе просто выложил кадр из прошлого.

«Очень идет», «Как у меня прическа, но я-то девочка», «Так блонд к лицу», «Это из какого года снимок?» — написали фолловеры исполнителя.

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