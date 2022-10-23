Едва сводит концы с концами: Васильева ошарашила россиян признанием о пенсии

Кризис и рост цен ударили не только по простым россиянам, но и по артистам. На тяжелую жизнь пожаловалась актриса Татьяна Васильева, известная по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная».

Васильева сетует на то, что ощутила подорожание продуктов на собственной шкуре.

Платят актрисе скромную, по ее мнению, пенсию. Татьяна Васильева рассказала, что никаких «золотых гор» она не получает – 30 тысяч от государства и столько же от мэра Москвы за звание народной артистки и прочие титулы. Впрочем, многие поклонники возразят артистке, что получают в разы меньшую пенсию, чем она.