Едва сводит концы с концами: Васильева ошарашила россиян признанием о пенсии
Живет на «крохи» от государства.
Кризис и рост цен ударили не только по простым россиянам, но и по артистам. На тяжелую жизнь пожаловалась актриса Татьяна Васильева, известная по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная».
Васильева сетует на то, что ощутила подорожание продуктов на собственной шкуре.
Платят актрисе скромную, по ее мнению, пенсию. Татьяна Васильева рассказала, что никаких «золотых гор» она не получает – 30 тысяч от государства и столько же от мэра Москвы за звание народной артистки и прочие титулы. Впрочем, многие поклонники возразят артистке, что получают в разы меньшую пенсию, чем она.