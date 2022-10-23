Едва сводит концы с концами: правда о существовании отца Орбакайте вызывает оторопь

Цирковой артист Миколас Орбакас встретил будущую звезду Аллу Пугачеву в 1969 году. Вскоре пара поженилась, а в 1971-м у них родилась дочь Кристина. Карьера певицы пошла в гору, а тем временем ее брак стал трещать по швам. В 1973 году пара развелась – впереди Пугачеву ждали еще четыре замужества.

Впрочем, и сам Миколас горевал недолго – и женился на воздушной гимнастке Марине, а в 1985 году в семье цирковых артистов родился сын Фабиан.

Сегодня Миколасу Орбакасу 77 лет. Он живет в родной Латвии. По собственному признанию, отец Кристины Орбакайте влачит жалкое существование. Орбакас редко видится со звездой дочерью и едва выживает на пенсию в 20 тысяч. Спасает артиста лишь огород и дешевые латвийские продукты.