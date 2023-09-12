Едва стоящий на ногах Костомаров принял новый удар судьбы: не каждый спортсмен через это прошел

К Роману Костомарову в последнее время приковано очень много внимания. Неудивительно, что именно его пригласила на свое шоу Лера Кудрявцева. И сама ведущая, и зрители хотят узнать все секреты фигуриста.

Передача с участием спортсмена выйдет в эфир только на выходных, но некоторые подробности интервью уже появились в Сети. Судя по опубликованным кадрам, Роман проявил смелость, достойную олимпийского чемпиона. В отличие от многих других звездных гостей Кудрявцевой, в том числе и из мира спорта, Костомаров не стал сжигать тот самый конверт со своим главным секретом. Мужчина заявил, что хочет быть до конца честным.

Практически никто из участников шоу «Секрет на миллион» так и не решился открыть публике свои самые сокровенные тайны. Обычно знаменитости сжигают этот секрет в пламени свечи. Так сделала и прославленный тренер фигуристов Татьяна Тарасова. Но Роман решил начать жизнь с чистого листа — без тайн и недоговорок.