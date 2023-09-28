Едва стояла на ногах: Бузова рухнула на глазах у тысячи иностранцев (честное видео)

Ольга Бузова в очередной раз оскандалилась. Звезда попала в курьезную ситуацию во время хоккейного матча между минским «Динамо» и казанским клубом «Ак Барс». Певица, которая с недавних пор стала членом жюри вокального конкурса в Беларуси, вышла на лед поприветствовать публику вместе с коллегами по шоу. Но не удержала равновесия и растянулась прямо на катке.

Видео, на котором артистка падает на лет, опубликовал в Сети присутствовавший на матче Иосиф Пригожин. Он попросил прощения у Ольги, что не смог вовремя ее поймать.

Возможно, причиной такого конфуза стал наряд Бузовой. Она появилась в длинных брюках и на каблуках. К счастью, травм при падении звезда не получила. Однако публикацию этого видео подписчики Пригожина не одобрили. По мнению большинства пользователей, демонстрировать столь неловкую для Ольги ситуацию со стороны продюсера было некрасиво.