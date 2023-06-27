Едва сорока дней дождалась: вот в чьих объятиях вдова Юдашкина нашла утешение

Модельера Валентина Юдашкина не стало менее двух месяцев назад. На похоронах его вдова Марина казалась разбитой горем, а после этого не появлялась на публике.

Кажется, сегодня женщина смогла наконец утешиться и найти в себе силы жить дальше. Дождавшись 40 дней со дня смерти, Марина отправилась на курорт в Арабские Эмираты. На новом фото в своем микроблоге она выглядит отлично в коротких шортах и белой рубашке.

Помогают справляться с горем Марине Юдашкиной ее внуки. В окружении троих малышей скучать не приходится. Женщина с маленькой внучкой на руках не скрывала улыбки.

Поклонники отметили, что смена обстановки идет Марине на пользу. Большинство комментаторов поддержали вдову и пожелали ей счастья и приятного отдыха. Немногие пользователи, которые выражали свое возмущение отсутствием траура на вдове, получили массу гневных ответов от подписчиков Юдашкиной.