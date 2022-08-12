Едва прикрыла срам: Голубкина разделась и ошеломила народ

Мария Голубкина давно зарекомендовала себя как одна из самых раскрепощенных актрис отечественного кино. Знаменитость не стесняется показывать свое тело в кадре, чем регулярно удивляет поклонников. Как оказалось, артистка не боится красоваться фигурой и в своих социальных сетях.

Не так давно звезда экрана опубликовала в своем блоге весьма пикантный снимок. На фотографии Голубкина позирует без бра, не скрывая свою естественную красоту. Запись поразила поклонников, часть из которых осыпала знаменитость комплиментами. Пользователи сети похвалили артистку за смелость и призвали как можно чаще делиться подобными фотографиями, показывая пример и другим девушкам с похожей фигурой.

«Вы очень красивая, обожаю вас», — пишут фанаты.

Другие же осудили Голубкину за смелый кадр. По их мнению, артистке необходимо быть скромнее, а в 48 лет не нужно делиться настолько откровенными снимками.