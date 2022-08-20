Едва похоронить успели: скандал вокруг внебрачных детей Пьера Нарцисса набирает обороты

Пьер Нарцисс скончался 21 июня этого года. Сразу после похорон в СМИ появилась информация о любовнице музыканта Ксении Грин. Якобы певица состояла в отношениях с артистом, и они активно планировали свадьбу. Также среди фанатов начали распространяться слухи о внебрачном сыне знаменитости, который живет со своей матерью в Москве. Как оказалось, все эти домыслы не являются правдой.

По словам бывшей жены Нарцисса Валерии Калачевой, она не верит в заявления Грин об их отношениях. Экс-супруга отмечает, что даже после развода всегда была вместе с Нарциссом, и он не заводил никаких других романов.

«Бывшей и настоящей женой Пьера была и буду я, хотят этого или нет», — рассказывает Калачева порталу «СтарХит ».

При этом собеседница издания обращает внимание, что и внебрачных детей у артиста нет. Она не сомневается, что Нарцисс никогда бы не стал скрывать наследника, поэтому не верит в подобные домыслы.