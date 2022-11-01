«Едва передвигает ноги»: состояние 87-летней Талызиной шокировало россиян

87-летняя Валентина Талызина напугала поклонников своим состоянием. На днях в соцсетях супруга Евгения Петросяна опубликовала видео с недавнего спектакля с участием легендарной артистки. Ее появление на сцене вызвало шквал аплодисментов, однако нельзя было не заметить, что выход дался ей тяжело.

Талызина с трудом поднялась со стула и крепко держалась за руки остальных актеров. Мужчины аккуратно подвели ее ближе к зрителям. После нескольких минут на ногах актриса поспешила сесть в кресло на колесиках, в котором ее повезли по сцене, пишет «Экспресс газета ».

«Как больно смотреть!», «Она же едва передвигает ноги», «Зачем ее заставляют играть в таком состоянии?» — поразились пользователи Сети.

Талызина уже более полувека является звездой театра Моссовета. Премьерные спектакли с ее участием ранее выходили каждый год, но с началом 2000-х актриса снизила свою активность. Тем не менее в этом году вышла новая постановка «Волки и овцы», в которой значимая роль была доверена Талызиной.