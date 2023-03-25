Едва не вышел из образа: где боялся «проколоться» Сергей Бодров на съемках «Брата 2»

Сергей Бодров стал героем эпохи 90-х благодаря фильмам «Брат» и «Брат 2». Эти картины сделали его легендой, но мало кто знает, как нелегко приходилось актеру на съемочной площадке.

По сюжету «Брата 2» герой Бодрова прибыл в Америку, чтобы разыскать там брата погибшего друга. Данила Багров почти не знал языка, поэтому изъяснялся на самом примитивном уровне. Сергею эти сцены дались нелегко, ведь на самом деле актер блестяще владел английским. Каждую секунду он боялся «проколоться», чтобы не выйти из образа Данилы.

В итоге все сцены были сыграны убедительно, а зрители поверили, что и сам Сергей владеет английским на уровне средней школы. Это значит, что Бодров отлично справился с задачей, несмотря на то, что у него нет актерского образования.

Он отучился на искусствоведа в МГУ и не мечтал о карьере в кино. Но судьбу Бодрова решил случай. Его отец Сергей Бодров-старший готовился к съемкам «Кавказского пленника» и не мог найти актера на одну из главных ролей. Тогда сын предложил свою кандидатуру, которая идеально подошла.