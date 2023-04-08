Едва не выпрыгивал из кадра: в этой роли Ролана Быкова вы точно не видели (фото)

Имя актера не указали в титрах не без причины.

Ролан Быков нашел свое место и в кино, и в театре. Артист нередко рассказывал историю о том, как по чистой случайности впервые оказался на театральной сцене. Тогда ему, четырехлетнему ребенку, довелось читать стихи перед большой аудиторией, с чем он справился на отлично.

А вот о том, как актер впервые попал на большие экраны, знают и помнят немногие. Между тем первый проект с участием Быкова называется «Школа мужества», и в нем он засветился в возрасте 25 лет.

В фильме ему досталась роль парня-реалиста. В кадре на фоне остальных коллег Ролан Антонович смотрелся довольно нелепо. Он казался щупленьким и едва доставал до плеча другим актерам.

Впрочем, это совсем не смутило Быкова. К задаче, которую перед ними поставили режиссеры картины, артист подошел со всей ответственностью, что в дальнейшем благотворно сказалось на его карьере. Правда, имя знаменитости в титрах так и не упомянули. Для этого его роль оказалась слишком незначительной.