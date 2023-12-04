«Едва не упала»: с Орбакайте случился конфуз на «Песне года»

Последние месяцы Кристина Орбакайте посвятила поездкам за границу. Артистка долго путешествовала по Европе, проводила время с семьей в США, где не так давно началась учеба у ее дочери Клавдии. Но ради ежегодного фестиваля «Песня года» знаменитость решила сделать исключение и вернулась в Россию.

Однако долгожданный концерт едва не закончился трагедией для исполнительницы. Как пишет «Московский комсомолец », Орбакайте чуть не упала со сцены. Во время исполнения композиции «Только вдвоем» она поскользнулась, но смогла устоять на ногах.

«Почему там так скользко? Я едва не упала!» — Орбакайте не смогла скрыть свое недовольство.

Публика же осталась в восторге от короткого выступления артистки. Орбакайте осыпали комплиментами, отметив, что продолжительный отдых пошел ей на пользу: знаменитость выглядит свежей и отдохнувшей.