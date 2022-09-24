Едва не стал врагом Шукшина: оскандалившегося Куравлева спас случай

На счету Леонида Куравлева десятки культовых ролей в советском кино – «Золотой теленок», «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Не может быть!». Заполучить востребованного актера в свой фильм мечтали многие режиссеры – и в их числе Василий Шукшин.

Шукшин писал сценарий фильма «Печки-лавочки» специально под Куравлева, но актер отказался от роли – он не захотел играть очередного простака. К тому же Василий Шукшин поставил условие не принимать предложений от других режиссеров, а Куравлев уже согласиться сняться у Говорухина в «Робинзоне».

Леонид Куравлев тянул с ответом. Через некоторые время Шукшин и Куравлев встретились в коридоре киностудии Горького и режиссер потребовал объяснений. Тогда находчивый Леонид Куравлев предложил Шукшину самому сыграть главную роль в фильме. Василий Шукшин идею поддержал – и артисты остались друзьями.