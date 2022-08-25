Едва не сорвали съемки из-за Брагина: подробности закулисья «Склифосовского» слили в Сеть
Фанаты не смогли сдержаться при виде любимого артиста.
Последние несколько дней съемочная группа сериала «Склифосовский» проводит в Сочи, где активно идет работа над спецэпизодом. Актеры снимаются не только в павильонах, но и в городе, и на пляже, что, как оказалось, приводит к большим сложностям.
Судя по короткому видео, которое появилось в Telegram-канале сериала, не так давно Максима Аверина снимали на одном из сочинских пляжей. Артист уже был готов перевоплотиться в Олега Брагина, однако многочисленные поклонники не давали съемочной группе начать работу. Фанаты обступили артиста и едва не сорвали съемки своим повышенным вниманием.
Пользователи Сети, обсуждая ролик, осудили настойчивых поклонников. Они призвали фанатов быть менее навязчивыми и не мешать работе над сериалом, даже если они очень хотят получить совместный кадр со знаменитостью.
«Ох, налетели-то как на Аверина», «Нужно посдержаннее быть», — уверены подписчики канала.