Едва не сочли сумасшедшим: поступок Джона Леннона поверг Елизавету II в шок

В 1969 году Джон Леннон учинил громкий скандал. Музыкант решился на поступок, который не только не вызвал одобрения со стороны британцев, но и неприятно удивил королеву Елизавету II.

За несколько лет до инцидента артист в составе группы The Beatles был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. Данная награда считается рыцарской и одной из самых почетных. Многие могли лишь мечтать о том, чтобы получить ее, но, как показало время, Леннон был не из таких.

Это доказывает тот факт, что музыкант отказался от ордена. Тем самым он выразил свой протест против того, что Великобритания вмешивалась в дела Нигерии и поддерживала США после вторжения во Вьетнам.

Леннона едва не посчитали сумасшедшим за то, что он направил орден обратно, прикрепив к нему письмо, в котором заявил об отказе от награды. Теперь она вместе с посланием знаменитости хранится в Центральной канцелярии рыцарских орденов.