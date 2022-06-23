Едва не сказалось на карьере: стыдный поступок Безруковой предали огласке

Ирина Безрукова взбудоражила поклонников, рассказав о давнем конфузе, который она так и не смогла забыть. Знаменитость разоткровенничалась в своих социальных сетях.

По словам актрисы, самая неловкая ситуация произошла с ней еще во время учебы в школе. Тогда она позволила себе обсудить несправедливость выставленных оценок и свою преподавательницу, как оказалось, прямо у нее на глазах. В итоге девушка надолго испортила отношения с учителем, а характеристика, которую ей выдали вместе с аттестатом, была настолько сухой, что едва не испортила ей поступление в вуз и всю будущую карьеру.

«Я достаточно эмоционально высказывала свое предположение, что учительница такая злая и ставит нам низкие оценки, потому что старая дева», — вспоминает артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровение Безруковой. Одних фанатов история рассмешила, а другие отметили, как сильно артистке повезло, ведь преподавательница могла одним предложением закрыть будущей звезде путь в профессию.