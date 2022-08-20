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Киноафиша Статьи Едва не разрушили карьеру: звезда «СашаТаня» раскрыл все карты

Едва не разрушили карьеру: звезда «СашаТаня» раскрыл все карты

20 августа 2022 13:00
Едва не разрушили карьеру: звезда «СашаТаня» раскрыл все карты

У популярности актера есть побочный эффект.

Сериал «СашаТаня» существует на отечественном телевидении с 2013 года. Одна из главных ролей досталась актеру Андрею Гайдуляну, на голову которого свалилась не только огромная популярность, но и одна большая проблема.

Оказалось, что съемки в ситкоме о жизни супружеской пары едва не разрушили карьеру актера. Все потому, что теперь продюсеры отказываются видеть в нем других персонажей — настолько Гайдулян вжился в роль сына олигарха Александра Сергеева.

Актер признался, что это ампула мешает ему получать другие роли. И если поначалу это выводило звезду из себя, то сейчас ему не осталось ничего другого, кроме как смириться.

«Последний кейс случился пару лет назад, и я это уже спокойнее воспринял, чем в начале пути. Отношусь к этому с пониманием», — подметил Гайдулян в интервью порталу «7 Дней».

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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