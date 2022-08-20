Едва не разрушили карьеру: звезда «СашаТаня» раскрыл все карты

Сериал «СашаТаня» существует на отечественном телевидении с 2013 года. Одна из главных ролей досталась актеру Андрею Гайдуляну, на голову которого свалилась не только огромная популярность, но и одна большая проблема.

Оказалось, что съемки в ситкоме о жизни супружеской пары едва не разрушили карьеру актера. Все потому, что теперь продюсеры отказываются видеть в нем других персонажей — настолько Гайдулян вжился в роль сына олигарха Александра Сергеева.

Актер признался, что это ампула мешает ему получать другие роли. И если поначалу это выводило звезду из себя, то сейчас ему не осталось ничего другого, кроме как смириться.