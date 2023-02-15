Едва не разрушила карьеру: Кристина Орбакайте в точности повторила судьбу матери

Кристина Орбакайте остается одной из самых популярных певиц на отечественной эстраде. Многие уверены, что успеха она добилась благодаря своей матери Алле Пугачевой. На самом же деле все было несколько иначе.

Начинающая исполнительница в точности повторила судьбу своей именитой родительницы, чем едва не разрушила собственную карьеру. Примадонна стала матерью в 22 года: именно в тот период она блистала на сцене и была особенно любима слушателями. Орбакайте тоже родила первенца, сына Никиту, довольно рано — в 19 лет. В это же самое время она начала делать большие успехи в шоу-бизнесе.

И хоть материнство не позволяло Орбакайте работать так же усердно, как прежде, она не сдалась и в итоге стала звездой. При этом артистка старалась уделять наследнику как можно больше внимания. Она помнила, как нуждалась в матери, которая постоянно была на гастролях, и не желала своему ребенку подобной участи. Впоследствии Кристина родила еще двоих детей — сына Дени и дочь Клавдию.