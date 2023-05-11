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Киноафиша Статьи Едва не похудела до смерти: сегодня Марию Кохно из «Дома-2» не узнать (фото)

Едва не похудела до смерти: сегодня Марию Кохно из «Дома-2» не узнать (фото)

11 мая 2023 13:45
Едва не похудела до смерти: сегодня Марию Кохно из «Дома-2» не узнать (фото)

Ее жизнь висела на волоске.

Мария Кохно, известная по телешоу «Дом-2», когда-то страдала от анорексии. На девушку было невозможно смотреть без слез, но сегодня эта драматичная история уже в прошлом.

Болезнь Марии начала развиваться после измены супруга. Кохно села экстремальную диету, и в итоге ее вес опустился до отметки в 28 килограммов. Девушка призналась, что в тот период она не видела смысла жизни и подсознательно уничтожала себя. Мария едва не ушла на тот свет, но чудом сумела выкарабкаться.

В период болезни Кохно выглядела как скелет: тонки ручки, выпирающие ключицы, плоский живот, почти приросший к спине. К счастью, к сегодняшнему дню Кохно полностью пришла в норму. Теперь она пышущая здоровьем дама в самом соку с пышным бюстом и роскошными бедрами.

Выздороветь Марии помогло путешествие в Индию. Там она научилась есть заново, полюбила новые блюда и постепенно стала набирать вес. Кохно призналась, что даже врагу не пожелает пережить то, с чем ей пришлось столкнуться. Но эта история ее многому научила. Едва не похудела до смерти: сегодня Марию Кохно из «Дома-2» не узнать (фото)

Фото: Кадры из шоу «Дом-2», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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