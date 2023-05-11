Едва не похудела до смерти: сегодня Марию Кохно из «Дома-2» не узнать (фото)
Ее жизнь висела на волоске.
Мария Кохно, известная по телешоу «Дом-2», когда-то страдала от анорексии. На девушку было невозможно смотреть без слез, но сегодня эта драматичная история уже в прошлом.
Болезнь Марии начала развиваться после измены супруга. Кохно села экстремальную диету, и в итоге ее вес опустился до отметки в 28 килограммов. Девушка призналась, что в тот период она не видела смысла жизни и подсознательно уничтожала себя. Мария едва не ушла на тот свет, но чудом сумела выкарабкаться.
В период болезни Кохно выглядела как скелет: тонки ручки, выпирающие ключицы, плоский живот, почти приросший к спине. К счастью, к сегодняшнему дню Кохно полностью пришла в норму. Теперь она пышущая здоровьем дама в самом соку с пышным бюстом и роскошными бедрами.
Выздороветь Марии помогло путешествие в Индию. Там она научилась есть заново, полюбила новые блюда и постепенно стала набирать вес. Кохно призналась, что даже врагу не пожелает пережить то, с чем ей пришлось столкнуться. Но эта история ее многому научила.