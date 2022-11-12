Едва не погибла из-за алкоголизма: как выглядит тайная супруга Мясникова (фото)

Теледоктор Александр Мясников тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что ведущий женат на Наталье Мясниковой. Женщина окончила Московский историко-архивный институт и работала в ТАСС. Сейчас супруга звезды помогает ему в бизнесе и является учредителем «Клиники доктора Мясникова».

У Натальи были проблемы с алкоголем, но как уверяет ее муж, пагубная привычка давно в прошлом.

Впрочем, пользователи Сети не спешат верить Мясникову. Елена Малышева поделилась в соцсетях снимком с семейством Мясниковых – и многие отметили, что Наталья выглядит старше своего супруга, хотя на деле Мясников родился годом раньше жены. Поклонники предполагают, что на внешний вид Натальи Мясниковой повлияли ее вредные привычки.