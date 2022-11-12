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Киноафиша Статьи Едва не погибла из-за алкоголизма: как выглядит тайная супруга Мясникова (фото)

Едва не погибла из-за алкоголизма: как выглядит тайная супруга Мясникова (фото)

12 ноября 2022 08:50
Едва не погибла из-за алкоголизма: как выглядит тайная супруга Мясникова (фото)

На вид старше мужа.

Теледоктор Александр Мясников тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что ведущий женат на Наталье Мясниковой. Женщина окончила Московский историко-архивный институт и работала в ТАСС. Сейчас супруга звезды помогает ему в бизнесе и является учредителем «Клиники доктора Мясникова».

У Натальи были проблемы с алкоголем, но как уверяет ее муж, пагубная привычка давно в прошлом.

Впрочем, пользователи Сети не спешат верить Мясникову. Елена Малышева поделилась в соцсетях снимком с семейством Мясниковых – и многие отметили, что Наталья выглядит старше своего супруга, хотя на деле Мясников родился годом раньше жены. Поклонники предполагают, что на внешний вид Натальи Мясниковой повлияли ее вредные привычки.

Едва не погибла из-за алкоголизма: как выглядит тайная супруга Мясникова (фото)
Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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