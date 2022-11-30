Едва не погиб в борьбе со страшным недугом: куда пропал Пономаренко из «Кривого зеркала»

Александр Пономаренко долгие годы блистал в «Кривом зеркале». Он вместе с братом радовал зрителей и в эфире популярного шоу, и на сольных выступлениях, но чуть больше года назад неожиданно пропал из поля зрения. Как оказалось, у артиста диагностировали рак желудка, и теперь все время он тратит на лечение.

Как рассказал сам Пономаренко, сначала он обратился за помощью к традиционному лечению. Врачи назначили ему курс химиотерапии, а после — увеличили дозировки, так как не заметили изменений. Несмотря на надежды артиста, второй курс также не дал результатов, поэтому он решил обратиться за помощью к целителям и связался со знахаркой, которая предложила ему свою помощь.

Знаменитость не сомневался в успехе, поэтому приобрел за 100 тысяч рублей набор трав от целительницы. Однако сразу же после первого приема Пономаренко стало так плохо, что его увезли на скорой помощи. Артист чуть не умер от настоя, и врачам каким-то чудом удалось его спасти.

После этого, как рассказал артист в шоу «Малахов», он не рискует заниматься альтернативным лечением. Он обратился за помощью в клинику в Германии и уже готовит деньги, чтобы туда отправиться. Артист верит, что он сможет победить болезнь и вновь вернуться на сцену.