Едва не осталась инвалидом: вот куда пропала Тори Карасева из «Дома-2»

Зрители проекта «Дом-2» запомнили Тори Карасеву не только благодаря ее импульсивному характеру. Девушка поразила поклонников шоу своей выразительной внешностью. У нее были аккуратные тонкие брови, пухлые губы и большие карие глаза.

Благодаря популярности жгучая брюнетка смогла продержаться на телестройке почти три года. Там она увлеклась харизматичным Вячеславом Дворецковым, с которым позже и обвенчалась. Но идиллия все же закончилась.

Однако расставание не было последим испытанием для красавицы. В одном из ресторанов она сильно повредила пищевод раковиной моллюска. Этот случай побудил Викторию изменить свой образ жизни. Она едва не стала инвалидом и вынуждена была пройти тяжелую реабилитацию. Поэтому экс-участница «Дома-2» на время пропала из поля зрения СМИ.

После полного восстановления она вновь вернулась в публичное пространство. Но сейчас Тори выглядит иначе. У нее яркие брови и неестественно большие губы, из-за которых красавица стала похожа на обычную интернет-модель.