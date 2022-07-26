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Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук

26 июля 2022 17:00
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук

Возгорание произошло в помещении под квартирой.

Только недавно Светлана Бондарчук рассказывала о том, что ей приходится снимать отдельную квартиру для своих нарядов. Там нашлось место не только для гардеробной бывшей жены режиссера, но и для музыкальной студии ее нынешнего мужа Сергея Харченко. А жить супруги предпочитают в других апартаментах.

Но накануне Бондарчук чуть не лишилась своего обширного гардероба. В доме, где находится квартира Светланы, произошел пожар в помещении ресторана как раз под жильем звезды. В этот момент Бондарчук и Харченко находились не в столице и смогли добраться на место только спустя сутки. Квартире был нанесен значительный ущерб, но большой трагедии все же не случилось. Парадоксально, но наряды Светланы, среди которых были дорогие винтажные платья, не пострадали.

«В комнате с нарядами даже не пахло дымом», — уточнила бывший главный редактор Tatler и Vogue Ксения Соловьева в Telegram-канале.

Напомним, после развода Светлана стала обладательницей 300-метровой квартиры в центре Москвы. Но даже в таком внушительном жилье отдельного помещения для хранения платьев не нашлось.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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