Едва не лишилась зубов: на какие жертвы пошла Инна Чурикова ради роли

Съемки в «Морозко» принесли актрисе не только известность, но и множество трудностей.

Сразу после выпуска из театрального училища имени М. С. Щепкина в 1965 году Инна Чурикова оказалась по распределению в театре юного зрителя. Там она стала заложницей ролей Бабы-яги и других отрицательных героинь из-за своей нестандартной внешности. Карьера в кино также особо не продвигалась. Поэтому как только Инна узнала о пробах в новую киносказку Александра Роу «Морозко», то она тут же поставила себе цель — попасть в актерский состав.

На кастинге Чурикова, мечтавшая о роли Настеньки, самоотверженно грызла орехи, рискуя остаться без зубов. Однако Роу пригласил ее сыграть сводную сестру героини Марфушу.

«Мало кто знает, чего мне стоила та роль!» — вспоминала актриса в беседе с журналом «Мир новостей».

Когда Чурикова дрожала от холода, отвечая на каверзные вопросы Морозко, ей не пришлось ничего изображать: работа над сказкой велась на Кольском полуострове, поэтому актриса с трудом терпела холод. Яблоки для съемок тоже не нашли, поэтому Марфуше пришлось с аппетитом уплетать в кадре покрашенный репчатый лук.

Когда премьера вышла на экраны, Инна оказалась в ужасе. Актриса решила, что она ужасно некрасива, так что ей не стоит больше сниматься. Чурикову даже не убедил успех киносказки, показанной во многих странах.