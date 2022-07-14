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Киноафиша Статьи Едва не лишилась 400 миллионов: суд вынес решение по делу Ренаты Литвиновой

Едва не лишилась 400 миллионов: суд вынес решение по делу Ренаты Литвиновой

14 июля 2022 17:14
Едва не лишилась 400 миллионов: суд вынес решение по делу Ренаты Литвиновой

Суд продолжался в течение трех лет.

Рената Литвинова выиграла разбирательство против кинокомпании «БФГ-Медиа-Продакшн». Продюсеры пытались взыскать со знаменитости почти 400 млн рублей.

Предметом споров стал фильм «Жестокость» режиссера Марины Лобаковой с Литвиновой в главной роли, который вышел в прокат в 2007 году. Дело в том, что в 2015 году артистка якобы решила опубликовать его на своем YouTube-канале, что представители компании посчитали незаконным. По их мнению, такое поведение Литвиновой нанесло бизнесу финансовый вред, который как раз и исчисляется в 387 млн.

По данным «Комсомольской правды», такая сумма появилась из расчетов по легальному прокату картины. Как отмечают истцы, в свободном доступе картина находилась 72 месяца. За это время и образовалась настолько большая сумма.

В итоге суд отказал в иске, поэтому теперь артистка не должна выплачивать миллионы. Сама Литвинова пока никак не прокомментировала ситуацию. Последние месяцы актриса живет за границей и, судя по ее публикациям в социальных сетях, посвящает все свое время показам мод и прогулкам по мировым столицам.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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