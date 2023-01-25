Едва не довела свекровь до инфаркта: выходка Шакиры повергнет в шок

Шакира до сих пор не отошла от расставания с футболистом Жераром Пике, о котором стало известно летом прошлого года. Иначе бы знаменитость вряд ли решилась на поступок, который теперь обсуждает чуть ли не весь мир.

Певица ушла от спортсмена, узнав о том, что тот ей изменил. По слухам, разлучницей пары, воспитывающей двоих сыновей, стала 23-летняя Клара Чиа Марти. Впоследствии Шакиру ждал новый удар. Оказалось, что мать футболиста с радостью приняла его новый роман. Тогда артистка придумала, как отомстить не вставшей на ее сторону свекрови. Исполнительница позволила себе такую выходку, которая повергнет в шок любого.

На своем балконе певица установила чучело ведьмы, выполненное в полный рост. Любопытно, что статуя смотрит как раз в сторону особняка матери Пике. Пока одни интернет-пользователи хвалят Шакиру за остроумие и чувство юмора, другие отмечают, что подобные проделки вполне могли довести свекровь артистки до инфаркта.