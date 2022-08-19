Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко

Первая «Фабрика звезд» в 2002 году подарила эстраде две яркие группы — «Корни» и «Фабрика». И если популярность мужского коллектива со временем сошла на нет, то солистки «Фабрики» выступают до сих пор. Правда, их состав неоднократно менялся, поэтому из «фабриканток» там осталась лишь Ирина Тонева. Но и она едва не прекратила выступать на заре карьеры — всему виной были внутренние скандалы в женском коллективе.

О том, что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Игорем Матвиенко рассказал бывший участник шоу Михаил Гребенщиков. По его словам, ссоры бушевали во время гастрольного тура «фабрикантов». Сати Казанова с согласия продюсера планировала исполнять сразу несколько композиций, еще и на разных языках. Ее партнерши по «Фабрике» Мария Алалыкина и Ирина Тонева такое поведение не одобрили.

«Я или пою, или разрываю контракт», — процитировал Гребенщиков слова Алалыкиной в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Михаил уверяет, что такой позиции придерживалась и Тонева, которая сама хотела показать сольный номер на общем концерте. Продюсеру пришлось пойти на попятную и постараться примирить девушек.