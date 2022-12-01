Едва ли не треть зарплаты: сколько будет стоить новогодний стол в 2022 году

Одна из главных традиций при праздновании Нового года — большое застолье. Во многих семьях многочисленные родственники собираются вместе, а главным блюдом ужина установится салат «Оливье». При этом россияне не скрывают, что ради праздничного вечера они готовы не считать расходы.

Так, в этом году «Оливье» обойдется жителям страны в 375 рублей. Рецепт, рассчитанный на четыре порции, включает в себя картофель, морковь, зеленый горошек, вареную колбасу, огурцы и майонез. И эта сумма оказалась несколько ниже, чем в прошлом году, из-за изменения цен на овощи.

Всего же средний стол может стоить 6 737 рублей. В эту сумму входят не только закуски, но и алкогольные напитки: шампанское и коньяк. Если же семья захочет разнообразить свой стол, например, мясными нарезками или другими напитками, то чек в среднем вырастет до 10 тысяч рублей.

Однако, как пишет «Вечерняя Москва », жители страны готовы тратить намного больше, чтобы порадовать себя и близких. Судя по опросам, 27 тысяч рублей — средняя сумма, которую готовы россияне выделить на праздник.