Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов

«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов

3 августа 2025 19:34
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов

Никакого «секретного плана» не было вовсе.

Много лет фанаты «Звездных войн» защищали смерть Квай-Гона как нечто великое. Дескать, в «Скрытой угрозе» он специально дал себя убить, чтобы подтолкнуть к чему-то Энакина, запустить цепь трагедий и возрождений, восстановить равновесие в Силе. Мол, в этом и была мудрость настоящего джедая. Но… нет.

Спустя четверть века Лиам Нисон берет и обрушивает всю эту стройную мифологию одним честным интервью. Сказал прямо:

«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов

«Я ведь был мастером-джедаем… а мой персонаж попался на прием в духе: “О, я бью в лицо… а, нет, на самом деле — в живот! Ох, ну пожалуйста. Едва ли это уровень джедая».

Короче, никакого высшего замысла, просто «ой» и «получилось». Даже сам Нисон называет свою гибель в «Скрытой угрозе» «слабоватой» и не вполне достойной джедайского ранга. Он иронизирует: мол, герой, который медитирует между раундами битвы, должен был заметить удар под дых — но проморгал.

Это, конечно, обидно. Не только для поклонников Квай-Гона, но и для всей красивой альтернативной истории, в которой он мог бы выжить, воспитать Энакина по-своему, вдали от Совета джедаев и их запретов, и, возможно, даже не дал бы случиться Дарту Вейдеру. Но по канону все было проще.

«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов

Под музыку «Duel of the Fates» Квай-Гон красиво пал — и, как выяснилось, неосознанно стал первым звеном в длинной череде трагедий. Зато теперь точно можно выдохнуть: теория о самопожертвовании канула в Лету, а мы все просто недооценивали меткость Дарт Мола.

Ранее мы писали: Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать

Фото: Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод I - Скрытая угроза» (1999)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон «Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон Читать дальше 1 августа 2025
Цирк на проводе: лишь за один фильм в своей карьере Шварценеггеру стыдно даже десятки лет спустя — перед своими же детьми опозорился Цирк на проводе: лишь за один фильм в своей карьере Шварценеггеру стыдно даже десятки лет спустя — перед своими же детьми опозорился Читать дальше 3 августа 2025
Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать Читать дальше 3 августа 2025
«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона «Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона Читать дальше 2 августа 2025
«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил «Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил Читать дальше 2 августа 2025
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе Читать дальше 2 августа 2025
Блейд, Призрачный гонщик и даже Дэдпул Marvel больше не нужны: но эти четыре фильма выпустит железно Блейд, Призрачный гонщик и даже Дэдпул Marvel больше не нужны: но эти четыре фильма выпустит железно Читать дальше 2 августа 2025
Гений, почти миллиардер, плейбой, филантроп: Дауни-младший за съемки в Marvel заработал баснословные деньги — все догадывались, но суммы не называли Гений, почти миллиардер, плейбой, филантроп: Дауни-младший за съемки в Marvel заработал баснословные деньги — все догадывались, но суммы не называли Читать дальше 2 августа 2025
В топе гениального Кодзимы 12 фильмов, из них два снял Тарковский: после просмотра придумал хиралий и Death Stranding В топе гениального Кодзимы 12 фильмов, из них два снял Тарковский: после просмотра придумал хиралий и Death Stranding Читать дальше 1 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше