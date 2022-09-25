Едва избежала тюрьмы: как королева мыльных опер Селеста оказалась на дне

В 90-х Андреа Дель Бока была настоящей звездой экранов, в том числе и российских. «Антонелла», «Селеста», «Черная жемчужина» — за ролями рыжей аргентинской актрисы наблюдали миллионы поклонников. Но спустя несколько лет королева мыльных опер пропала с экранов. Как выяснилось, за прошедшие годы карьера актрисы переживала непростой период, она даже чуть не оказалась за решеткой.

В 2018 году звезду обвинили в присвоении 36 млн песо — это около 600 тысяч долларов. Деньги из бюджета были выделены на новый проект Андреа, сериал «Сердце мамы». Картина так и не увидела свет, а щедрый гонорар актриса беспечно потратила. Жители Аргентины ополчились против женщины и требовали призвать ее к ответственности. На долгие месяцы она стала объектом для публичной критики.

Судебные разбирательства начались в 2019 году, и актрисе удалось избежать тюремного срока. Но ее репутация была уже испорчена. Кроме того, отец Андреа, продюсер Николас Дель Бока, не смог пережить позор, свалившийся на семью и скоропостижно скончался. Сейчас новых проектов на счету 56-летней артистки почти нет. Зато она охотно дает скандальные интервью.