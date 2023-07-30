Едва грудь прикрыла: выходку Гурцкой на «Славянском базаре» забудут еще не скоро

Диана Гурцкая стала одной из звезд, приглашенных на фестиваль «Славянский базар». На сцене Витебска она исполнила свои главные хиты, но поразила поклонников не только своим талантом, но и откровенным нарядом.

Так, для выступления артистка выбрала белоснежное платье, которое ей сшил Валентин Юдашкин. И если юбка наряда похожа на свадебное платье, то верх поражает своей откровенностью. Лишь тонкие полосы ткани прикрывают формы артистки.

Поклонники были удивлены необычным нарядом Гурцкой. Дело в том, что стиль артистки всегда отличался строгостью. На сцене она непременно выбирала закрытые элегантные платья и лишь в редких случаях позволяла себе открыть плечи . Поэтому многих и шокировал выбор певицы, ведь платье больше подходит молодым артисткам, которые не стесняются хвастаться своей фигурой. Сама певица при этом никак не прокомментировала свой образ, заставив публику гадать, что послужило поводом для таких экспериментов.