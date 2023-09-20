Едва дышит и плохо выглядит: появились новые данные о состоянии Тарасовой

На этой неделе состоялись очередные прокаты российской сборной по фигурному катанию. Во время выступления девушек с короткой программой дворец спорта посетила прославленный тренер Татьяна Тарасова.

Женщина выглядела нездоровой и вызывала новые слухи о своей болезни. В последние месяцы в Сети постоянно обсуждают здоровье знаменитой наставницы фигуристов. В начале года Татьяна Анатольевна стала появляться на публике только в инвалидном кресле, в СМИ сообщали, что к звезде российского спорта каждый день вызывают скорую помощь. Об том сообщает издание «Экспресс газета».

Сама Тарасова эти слухи опровергает. По словам тренера, здоровье у нее нормальное и никаких врачей она не вызывала. Впрочем, внешний вид Татьяны Анатольевны на видео из дворца спорта говорит обратное. Поклонники считают, что наставница юных спортсменов сильно сдала и искренне волнуются за ее здоровье.