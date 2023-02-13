Едва дожил до 35 лет: участь советского Брюса Ли из «Пиратов ХХ века» повергнет в шок

Боевик «Пираты XX века» произвел культурную революцию в советском кинематографе. Главной звездой остросюжетной картины стал Талгат Нигматулин, исполнивший роль негодяя Салеха. Актер узбекского происхождения получил прозвище «советский Брюс Ли», ведь он, как и его заокеанский коллега, искусно владел приемами единоборств. Сам Талгат старался во всем равняться на своего кумира и никогда это не скрывал. Также Нигматулина всегда интересовал поиск смысла жизни, но он и подумать не мог, что жажда просветления приведет его к трагической гибели. Талгат попал в секту, которую возглавляли Абай Борубаев и Мирза Кымбытбаев. О том, что ее адептам тщательно промывают мозги, не знали даже близкие Нигматулина. Однажды несколько участников секты, жившие в Латвии, решили выйти из нее. Но руководители были категорически против такого исхода и отправились за границу, чтобы переломить ситуацию. Они взяли с собой Талгата, который мог бы силой повлиять на отступников или хотя бы выбить из них деньги. Но Нигматулин отказался исполнять приказ главарей секты. Тогда на актера «натравили» пять человек, которые избивали его несколько часов. Талгат, который мог легко одолеть каждого нападавшего, даже не пытался сопротивляться. Но никто так и не знает почему. Артист получил травмы, несовместимые с жизнью. Нигматулину было всего 35 лет.