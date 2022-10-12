Едва держится на ногах: засветившуюся на публике Софи Лорен узнали с трудом

Софи Лорен давно не стремится к публичности. Некогда популярная актриса все реже выходит в свет и старается не привлекать к себе всеобщее внимание. Впрочем, удается ей это далеко не всегда.

На днях звезда экрана все же засветилась на публике, для чего нашелся веский повод. Знаменитость побывала на открытии нового ресторана собственной сети в Милане. Для торжественного мероприятия Лорен облачилась в эффектный брючный костюм белого цвета. Она сделала пышную укладку и вечерний макияж.

Несмотря на то, что артистка постаралась произвести впечатление, ее узнали с трудом. Многие отметили, что 88-летняя звезда еле держится на ногах. Между тем ранее Лорен говорила о том, что, напротив, прекрасно себя чувствует. По уверению актрисы, она ощущает себя 20-летней девушкой, которая жаждет жить и получать положительные эмоции.