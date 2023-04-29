Эду такому не подобрать: при взгляде на русского Серкана Болата станет не по себе (фото)

Турецкий телехит «Постучись в мою дверь» снискал бешеную популярность в России. Отечественные режиссеры решили снять свою версию сериала и приступили к поискам кандидатов на роли. Недавно стало известно, кто может сыграть Серкана Болата, однако такой выбор понравится не всем.

Зрители долго гадали, кто же станет этим счастливчиком. Многие были уверены, что роль получит Милош Бикович. Он известен по фильму «Холоп», а также по сериалу «Магомаев», где сыграл самого Муслима Магометовича. Однако пока создатели российской версии сериала умалчивают о кандидатуре Биковича.

Зато недавно Интернет взбудоражил пост Егора Крида, который заявил, что ему предложили сыграть Болата. Поклонники сериала приняли эту новость в штыки, ведь у певца неоднозначная репутация. Его образ самовлюбленного мачо по вкусу далеко не всем, поскольку для такого нарцисса невозможно подобрать подходящую Эду. Кроме того, Криду далеко до мужественного Керема Бюрсина, сыгравшего Серкана.