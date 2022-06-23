Эдита Пьеха осталась без концерта на 85-летие: вот что произошло

Много лет подряд Эдита Пьеха соблюдала традицию и давала большой праздничный концерт в день своего рождения. Выступление неизменно проходило 31 июля в Санкт-Петербурге в одном и том же месте — в концертном зале «Октябрьский» при полном аншлаге. Но в этом году 85-летие артистка будет отмечать куда скромнее.

По словам помощницы звезды Нины Чувашовой, Эдита Пьеха в этом году останется без грандиозного концерта. Сейчас артистка ведет уединенный образ жизни в особняке под Санкт-Петербургом, из которого очень редко выбирается. Исключение она не сделает даже в честь юбилея.

«Обстоятельства так складываются», — заметила Чувашова для портала PROZVEZD .

Она добавила, что Пьеха с радостью бы встретилась с любимыми зрителями, но ее состояние здоровья пока не позволяет строить подобные планы. Тем не менее помощница подчеркнула, что артистка пока всерьез не думала над тем, как провести юбилейную дату. Возможно, она отметит ее тесным семейным кругом или найдет способ, как порадовать поклонников.

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